Gori, election day non ci spaventa

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "Bene, siamo pronti, il 4 marzo i lombardi potranno scegliere tra lasciare che la Lombardia scivoli in altri cinque anni di gestione Maroni oppure di cambiare, di innovare, di recuperare quello slancio che è nelle corde dei cittadini di questa regione". Lo dichiara Giorgio Gori, candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, sull'election day.

"Noi lavoriamo da mesi per costruire un'alternativa, nei prossimi due mesi faremo il possibile per farla conoscere a tutti i lombardi - aggiunge Gori -. La concomitanza con le elezioni politiche potrebbe comprimere un po' gli spazi di dibattito sui temi lombardi, ma siamo partiti per tempo, abbiamo buone idee e moltissimi volontari pronti a mobilitarsi. La concomitanza quindi non ci spaventa. Anzi, più gente andrà a votare e meglio sarà". (ANSA).