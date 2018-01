Incendio,Regione sosterrà costi bonifica

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, ha telefonato al sindaco di Inverno e Monteleone per "garantirgli il sostegno economico della Regione a copertura di tutte le spese che sarà necessario affrontare per mettere in sicurezza l'area". A lui Maroni ha chiesto di coordinare gli altri sindaci della zona. "Ho chiamato il sindaco per garantire l'opportuno sostegno della Regione - ha sottolineato Maroni - l'ho incaricato di coordinare l'azione degli altri sindaci interessati alla vicenda per definire tutto ciò che sia necessario fare per mettere in sicurezza la zona, eventualmente intervenire sul capannone e per bonificare l'area. Il sindaco mi ha ringraziato per l'intervento tempestivo di Regione Lombardia, avvenuto sotto il coordinamento dell'assessore all'Ambiente Claudia Terzi e di Arpa".(ANSA).