Incendio in capannone è sotto controllo

(ANSA) - CORTEOLONA (PAVIA), 4 GEN - E' "sotto controllo" l'incendio divampato ieri sera in un capannone in disuso a Corteolona e Genzone, nel pavese. Lo hanno confermato i vigili del fuoco di Pavia che hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte e stamani. Secondo quanto si è appreso l'incendio non è del tutto terminato in quanto ci sarebbero ancora alcuni focolai ma tecnicamente le fasi più importanti dell'opera di spegnimento sono ostate effettuate. Per tutta la giornata di oggi, probabilmente, proseguiranno invece i lavori di 'smassamento'.