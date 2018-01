Camionista, ho visto la morte in faccia

(ANSA) - BRESCIA, 04 GEN - "Ho sentito una prima gran botta che mi ha sollevato dal sedile del camion, poi la seconda. Ho visto un gran bagliore nello specchietto e sono scappato".

Questo il racconto di Giovanni Giuliani, il camionista che era alla guida dell'autocisterna che martedì sulla A21, all'altezza di Brescia, è esplosa in un tamponamento causando 6 morti.

L'uomo è stato ascoltato per due ore dal sostituto procuratore di Brescia Roberta Panico, come persona informata sui fatti. "Sono sceso dalla cabina del camion - ha aggiunto - e mi sono reso conto della presenza dell'auto (all'interno della quale c'erano cinque persone, tutte morte carbonizzate, ndr).

Ero combattuto tra aiutarli e scappare via. L'auto era già avvolta dalle fiamme e i vetri oscurati dal fumo. Ho visto la morte in faccia e speravo che altri si fossero salvati scappando".