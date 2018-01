Befana: merenda con musica per clochard

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Per la Befana fondazione Exodus e Progetto Arca hanno organizzato una merenda con canti per un centinaio di senzatetto nella sala musica di Sos Stazione Centrale, nel sottopassaggio fra via Tonale e via Pergolesi.

Dalle 14 alle 17 ad esibirsi sarà la Bar Boon Band, gruppo musicale formato dai senza dimora della Stazione Centrale, oltre ad altri artisti, cantautori e musicisti di strada. A tutti saranno offerti brioches, torte e tramezzini e a ogni senzatetto sarà consegnato uno zainetto con un kit che include salvietta, sapone, spazzolino, dentifricio, salviettine, calze e biancheria intima.

"Le Feste - ha ricordato Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca - possono essere un momento difficile per chi ha perso tutto; grazie a occasioni come queste vogliamo trasformarle in un'occasione di incontro, speranza e rinascita anche per i meno fortunati".