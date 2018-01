Vandali in scuola Milano, identificati 3

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Sono entrati nella scuola primaria 'Casa del sole' nel parco Trotter a Milano: hanno rotto la porta d'ingresso. Poi hanno svuotato il contenuto di un estintore sul pavimento, hanno rotto il tubo dell'acqua da una macchina distributrice di caffé facendo uscire tutto il liquido e non contenti hanno messo a soqquadro due classi. Quando sono usciti da una finestra portandosi dietro un altro estintore che hanno vuotato nel parco, sono però stati visti da un uomo che ha chiamato la polizia. I tre sono stati trovati poco lontano, uno con i capelli sporchi di polvere estinguente. Per nulla intimoriti, hanno negato di essere stati loro a vandalizzare la scuola ma il testimone li ha riconosciuti. Dato che non erano imputabili per l'età, il pm ha disposto che fossero affidati ai genitori. Il padre di uno si è avvicinato agli agenti e il figlio gli è stato consegnato mentre gli altri si sono rifiutati di dare il proprio nome e sono stati portati in questura dove sono stati identificati. E poi ridati ai genitori.