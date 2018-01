Salvini, no ad altre alleanze e inciuci

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Dopo il voto, la Lega si impegnerà in Parlamento "esclusivamente all'interno del centrodestra".

Così il segretario Matteo Salvini ha risposto durante una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio federale a chi gli aveva chiesto che tipo di alleanze cercherà dopo le elezione del 4 marzo, in caso di maggioranza incerta.

"Anzi, chiederò un impegno anti-inciucio a tutti i segretari", "i principali media tifano per il non risultato, per il grande inciucio, come con Monti. Ma noi comunque siamo autosufficienti".