Milano, al via la rimozione dei barconi-ristoranti

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - E' in corso a Milano la rimozione dei barconi-ristorante ormeggiati sul Naviglio Pavese. La rimozione arriva dopo che il Tar, nel luglio scorso, ha rigettato l'ultimo ricorso presentato dai proprietari dei barconi abusivi, per occupazione non autorizzata di spazio del Demanio.

Il Comune di Milano ha sempre ritenuto i ristoranti galleggianti incompatibili con i vincoli ambientali cui sono soggetti i Navigli.