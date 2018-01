Al Piccolo il Sindaco del rione Sanità

(ANSA) - MILANO, 3 GEN - Arriva al Piccolo di Milano Il sindaco del rione Sanità di Eduardo De Filippo nell'allestimento firmato da Mario Martone che ha debuttato in primavera a Napoli ed è poi andati in scena a Torino.

La produzione è infatti di Elledieffe / NEST Napoli Est Teatro / Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. La parte del sindaco è stata affidata a Francesco di Leva, che è fra i fondatori del Nest, uno spazio delle arti nato in un quartiere difficile.

Giovane è Di Leva e giovane (ben più di quanto indicato da Eduardo) è buona parte del cast. D'altronde la pièce è ambientata ai giorni nostri perché, come ha spiegato Martone, "il teatro è vivo quando s'interroga sulla realtà se parla al proprio pubblico non solo osando sul piano formale ma anche agendo in una dimensione politica".