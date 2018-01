Scontro fra Tir, un ferito gravissimo

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - A causa di un incidente stradale un camion con cisterna ha preso fuoco sull'autostrada A21, che collega Torino e Brescia, fra gli svincoli di Brescia Sud e Brescia centro.

Il tratto fra l'uscita di Brescia Centro e quella di Manerbio è chiuso in entrambe le direzioni. Una fitta nube di fumo si è alzata ed è visibile a distanza. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la Polstrada e il personale del 118 anche con l'elisoccorso.

Secondo quanto si è appreso in un secondo momento, lo scontro è avvenuto fra due tir, e un camionista è rimasto gravemente ferito. Per far intervenire l'elisoccorso l'autostrada in direzione opposta è stata subito chiusa al traffico e in coda la cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco. Il fumo nero e denso sta complicando l'intervento dei soccoritori.