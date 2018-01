Pugni per rubare patatine e drink, presi

(ANSA) - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 1 GEN - Due minorenni di nazionalità egiziana sono stati arrestati dai carabinieri per rapina. Ieri sera hanno aggredito il titolare di un supermercato di via Matteotti a Sesto San Giovanni (Milano), il quale ha tentato di opporsi all'ennesimo furto subito nell'arco di due giorni da parte degli stessi minori. L'uomo, di nazionalità bengalese, quando ha visto tornare i due ragazzini che già nelle ore precedenti erano entrati nel negozio per rubare alcuni generi alimentari (patatine e drink) e sbeffeggiarlo, ha tentato di mandarli via, ma è stato colpito a schiaffi e pugni dai minori. Quando i baby malviventi sono andati via, la vittima ha chiamato il 112. Grazie alla sua testimonianza e alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del supermercato, i carabinieri di Sesto San Giovanni li hanno individuati e bloccati. I ragazzini sono stati poi accompagnati al Beccaria di Milano.