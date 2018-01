Incendio a Milano, 15 famiglie evacuate

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - Paura ma pochi danni e nessun ferito per un incendio scoppiato oggi in via Ovada, a Milano. Le fiamme hanno interessato il tetto di uno stabile dell'Aler di quattro piani, ma il rogo è stato subito spento dai vigili del fuoco giunti sul posto con sei mezzi. Quindici le famiglie evacuate.