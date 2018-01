Delpini: 'Religioni convivono in pace'

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - L'Arcivescovo di Milano, mons.

Delpini, ha benedetto questa sera la sua città durante la messa per la Pace celebrata con i rappresentanti delle Chiese cristiane, saliti tutti sull'altare in Duomo. Un dialogo interreligioso prezioso e costante, sottolineato in un passaggio dell'omelia dall'Arcivescovo.

"Terra di Milano - ha detto Delpini - dove le diverse confessioni cristiane e le diverse professioni religiose convivono in pace, dove i fedeli delle diverse Chiese amano cercare ciò che unisce e non ciò che divide, dove sono uniti per contrastare l'indifferenza e il fanatismo: Il Signore ti benedica e ti dia pace. Possano i giorni a venire propiziare ulteriori passi di condivisione e confermare la speranza che la chiarezza delle appartenenze possa coniugarsi con la cordialità della convivenza".