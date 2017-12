(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Buon pareggio del Milan a Firenze: al gol di Simoene che ha portato in vantaggio i viola ha risposto nel giro di pochi minuti Chalanoglu, siglando il gol del defintivo 1-1. Gara equilibrata, che il Milan ha giocato alla pari con gli avversari nonostante la fatica per i tempi supplementari disputati tre giorni prima in Coppa Italia contro l'Inter. Soddisfatto Gattuso