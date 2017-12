Inter-Lazio, a San Siro 2500 laziali

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Oltre 60 mila tifosi a San Siro di cui ben 2500 biancocelesti: sono i numeri degli spettatori attesi al Meazza oggi alle 18 in occasione di Inter-Lazio. Il settore ospiti sarà riempito dai tifosi della biancocelesti che hanno voluto seguire la squadra di Simone Inzaghi fino a Milano, in uno scontro diretto per la Champions League contro l'Inter di Luciano Spalletti. Risposta positiva anche dal pubblico nerazzurro, un entusiasmo che non si ferma neppure durante le feste natalizie tanto che da ieri è iniziata la vendita anche del terzo anello rosso.