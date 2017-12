Incidenti, giovane morta nel Varesotto

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 30 DIC - Una 25 enne ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale a Busto Arsizio (Varese). Tre le persone rimaste ferite nello scontro e trasportate in gravi condizioni agli ospedali di Legnano (Milano) e Busto Arsizio. Per cause ancora in via di accertamento l'auto su cui viaggiava si è scontrata con un altra macchina intorno alle 24, in via Cardinal Simone angolo via Boccaccio. Per la giovane non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti numerosi mezzi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate (Varese). La ricostruzione della dinamica dell'incidente è al vaglio della Polstrada di Magenta (Milano). In un altro incidente stradale avvenuto a Castano Primo una trentenne di Milano è rimasta gravemente ferita dopo essere finita con la sua auto contro un muro.