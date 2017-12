Pedone muore investito da auto a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Un uomo di 61 anni è morto all'ospedale San Paolo di Milano, dove è stato portato dai soccorsi dopo essere stato investito intorno alle 17.30 in via Voltri, nella periferia sud di Milano.

L'uomo stava attraversando la strada a piedi in prossimità delle striscie pedonali quando è stato travolto da un'auto e sbalzato di diversi metri. Il personale del 118, arrivato con ambulanza e automedica, ha cercato di rianimarlo ma una volta in ospedale è stato dichiarato morto.

Il conducente dell'auto, che si è subito fermato, ha dovuto affrontare la rabbia dei presenti e anche per questo il 118 ha allertato la polizia locale e anche il 113.