A Milano rischio biglietto tram a 2 euro

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - "Se non arriva un aiuto dal Governo o dalla Regione, a Milano dal 2019 l'aumento a 2 euro del prezzo del biglietto del trasporto pubblico sarà inevitabile": così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della riunione di giunta tenutasi oggi al Teatro del Buratto.

"Credo che sarebbe giusto premiare chi investe - ha precisato - e Milano ha investito molto nelle nuove linee metropolitane.

Del resto è una scelta inevitabile, non si può ingolfare la città con altri autobus o altri tram. Ma questo ha un costo, e se non si trovano nuove risorse dovremo portare a 2 euro il prezzo del biglietto sul trasporto pubblico".

L'unica via di uscita per evitare l'aumento è che giungano aiuti da Governo e Regione. "Per la precisione, è la Regione che deve farsi sentire con il Governo - ha concluso Sala -. Del resto non è giusto che chi si impegna nell'infrastrutturazione non venga premiato".

"Se questo Governo e il precedente avessero aggiornato i dati relativi ai chilometri e ai passeggeri fermi da una decina di anni, con cui si fa il riparto, alla Lombardia verrebbero 400 milioni di euro in più. Beppe Sala suona quindi al campanello sbagliato" ha commentato l'assessore lombardo all'Economia Massimo Garavaglia ricordando che senza l'aumento dei fondi da parte della Regione "il biglietto del metro sarebbe già tanto sopra i 2 euro da anni".