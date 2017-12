A Milano reati calati del -6% nel 2017

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Il numero dei delitti, a Milano, nel 2017 è stato di 103.578 rispetto ai 110.819 del 2016, scendendo rispetto all'anno precedente di -6,2% con decisi cali in ambito specifici come furti (-8,2%), omicidi (-20,0%), rapine (-1,6%). In controtendenza i reati di usura (+75,0%).

Rimpatriati 1.045 stranieri con un aumento del 56%. Le violenze sessuali sono state 277 (-10,3%). La provincia di Milano con quella di Monza e Brianza registrano un calo dell'8,2%. Lo ha comunicato oggi il questore di Milano, Marcello Cardona, nel corso tradizionale incontro di fine anno con la stampa.