40mila euro nascosti in cioccolata

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - I militari della Guardia di Finanza di Malpensa (Varese), durante le festività natalizie, hanno trovato 40mila euro nascosti in confezioni di cioccolata nell' ambito dell'attività di controllo dell'aeroporto.

L'uomo, un passeggero in arrivo da Barcellona (Spagna), è un cittadino pakistano di 38 anni, che alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro, titoli o valori mobiliari eccedenti il limite consentito (10.000 euro) rispondeva, come nella maggior parte dei casi, di non avere con sé nulla.

ma dal controllo del bagaglio, svolto con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, sono saltati fuori i 40mila euro all'interno di diverse confezioni di cioccolata, i cui incarti si presentavano, a prima vista, integri. Sul caso la Gdf sta svolgendo ulteriori accertamenti.