Sindaco Sala soccorre motociclista

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo aver fatto visita alla camera ardente di Gualtiero Marchesi e prima di partecipare ad un altro appuntamento della sua agenda si è imbattuto a Milano in un incidente stradale appena accaduto. In via Novara un'auto si era appena scontrata con uno scooter condotto da una ragazza di 23 anni, rimasta a terra. Sala, che era accompagnato dalla vicesindaco Anna Scavuzzo e dai membri del suo staff, si è fermato e insieme a loro ha prestato soccorso "come avrebbe fatto chiunque al posto nostro" ha tenuto a precisare. Il sindaco ha parlato con la motociclista, rimasta a terra con il casco e ferita alle gambe, fino a quando non è sopraggiunta l'autoambulanza, che ha l'ha poi portata all'ospedale San Carlo. (ANSA).