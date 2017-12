Sindacati, 60% sciopero Oriocenter

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Nelle aziende sindacalizzate, tra astensioni e adesioni lo sciopero ha raggiunto "una media del 60%", in quelle non sindacalizzate e nei piccoli negozi del 25%.

A riferire i dati sulla protesta all'Oriocenter di Bergamo, contro le aperture nei Festivi, sono i segretari di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil di Bergamo.

"A dispetto di alcuni titoli della stampa locale, tesi solo a fare clamore, inneggianti al flop. Nulla di più falso - spiegano Mario Colleoni, Alberto Citerio e Maurizio Regazzoni - la partecipazione è stata ottima per un settore quale è quello del commercio".

C'è ora "un tema di natura culturale, etica e sociale relativa all'impatto che le aperture indiscriminate hanno su milioni di lavoratori e famiglie". Aprire su questo una vertenza permesso di imbastire "un dialogo con parti di mondo politico e di realtà sociali che, ci auguriamo, possa portare nel futuro a scelte meno ideologiche e a un lavoro più a misura di uomini e donne".