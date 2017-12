Sala,Milano dedicherà una via a Marchesi

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Milano dedicherà una via a Gualtiero Marchesi, "ma tra 10 anni perché vogliamo rimanere fedeli alle regole, altrimenti è sempre un'eccezione": lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala arrivando al teatro Dal Verme dove è stata allestita la camera ardente dello chef scomparso.

"Ai tanti che lo chiedono, come il presidente del consorzio del Grana Padano - ha detto Sala - io dico: dedicate voi una borsa di studio, troviamo il modo di riconoscere il suo grande valore. Per mantenere vivo il ricordo di Gualtiero Marchesi può avere un senso anche che prosegua la scuola di cucina, un'iniziativa che meriterebbe un rapporto tra pubblico e privato". Tra coloro che hanno reso visita al Dal Verme anche il cantante Elio, che la le Storie Tese ha scritto la "gagarella del Biffi Scala". Ancora la si può ascoltare quanto si telefona al ristorante di Marchesi.(ANSA).