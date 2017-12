Multiutility lombarde, proroga lettera

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Ancora un po' di attesa per la realizzazione della fusione delle multiutility lombarde. Lo si legge in una nota di A2a, che riferendosi alla partnership industriale e societaria tra Acsm-Agam (Como-Monza), Aspem (Varese), Lario Reti Holding (Lecco), Aevv (Sondrio) e appunto A2a (Milano-Brescia), spiega che ci sono stati i passaggi preliminari per l'adozione delle delibere di indirizzo in molti dei Consigli Comunali interessati. Hanno già espresso la loro posizione positiva Monza, Como, Lecco, Sondrio e Varese. Visto però che per alcuni consigli la già programmata calendarizzazione non ha consentito di completare il passaggio entro fine anno le parti hanno deciso di prorogare la validità della lettera di intenti fino al 31 gennaio, e in ogni caso fino all'adozione di un accordo vincolante tra le parti.