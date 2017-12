Olimpia Milano solidale con Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 DIC - Solidarietà dell'Olimpia Milano per Norcia. Il giorno di Santo Stefano, al Mediolanum Forum di Milano, il vice sindaco della città umbra Pietro Luigi Altavilla è stato accolto dai dirigenti della squadra, dal direttore generale Flavio Portaluppi e da oltre 8.000 spettatori. Poco prima della partita tra Olimpia e Brescia, ha avuto modo di parlare di Norcia, di raccontare quest'anno di emergenza e di come reagisce e sta ripartendo.

"È veramente emozionante sapere quanta gente ci vuole bene e ci è vicina. Grazie all'Olimpia per averci invitato in questa occasione", ha detto Altavilla che, a sua volta, ha invitato i dirigenti della società e i tifosi a raggiungere Norcia per la prossima Pasqua.

L'Olimpia Milano nei giorni scorsi ha donato un albero di Natale, posizionato davanti al centro polivalente Norcia 4.0 e ha consegnato dei pacchi doni, raccolti durante le partite in casa, ai bambini dei settori giovanili delle società sportive di Norcia. (ANSA).