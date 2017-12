Milano: lavori M4 completati al 30%

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Completati per il 30% i lavori nei cantieri della metro M4 di Milano. L'annuncia Salini Impregilo, che guida l'associazione temporanea di imprese che sta realizzando la metropolitana di collegamento tra l'aeroporto di Linate e la stazione Fs S.Cristoforo. All'opera oltre 1.000 dipendenti. Le 'talpe' meccaniche usate per lo scavo delle gallerie sono ripartite a marzo dalla stazione Forlanini Fs.

Stefania, tenuta a battesimo dal sindaco Giuseppe Sala, ha raggiunto la stazione Tricolore a metà di dicembre. La seconda talpa sta invece completando lo scavo tra le stazioni di Dateo e Tricolore, dove è previsto l'arrivo entro gennaio. La M4 è una metropolitana leggera ad automatismo integrale, con guida automatica senza conducente. Servirà 24.000 passeggeri all'ora per senso di marcia. Con l'aggiunta della M4 il sistema metropolitano di Milano vedrà nel complesso 30 milioni in meno di spostamenti annui su auto, una riduzione del 2% di inquinanti e di 16 milioni di tonnellate nel consumo annuo di combustibile.