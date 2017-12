La scuola di Harry Potter a Soncino

(ANSA) - CREMONA, 27 DIC - La scuola di magia frequentata da Harry Potter diventerà realtà a maggio, quando il borgo medievale di Soncino (Cremona) ospiterà per tre giorni 100 bambini aspiranti maghetti. L'evento è organizzato da Pro loco Soncino, Montodine Live e MalaRazza Events.

Dal 18 al 20 maggio cento bambini dai 6 ai 13 anni vivranno all'interno del mondo incantato di Hogwarts, ricostruito tra largo Cattaneo e piazza Enea Ferrari, e dormiranno al palazzo della Filanda. L'evento si chiama 'Soncino 9 e 3/4', in memoria del binario della stazione di King Cross da cui parte il treno per il mondo incantato descritto nei libri di J.K. Rowling.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito soncino9etrequarti.it su cui è possibile scoprire qualche dettaglio in più: "Ogni partecipante ed ogni membro dello staff indosserà un costume appropriato e impersonerà un personaggio 24 ore su 24 senza mai uscire dalla parte" spiega l'associazione culturale Montodine Live.