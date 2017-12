Fastidio all'inguine, Donnarumma non convocato

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Il Milan deve fare a meno di Gianluigi Donnarumma nel derby di questa sera con in palio la semifinale di coppa Italia. Ieri sera si sono diffuse voci su un problema all'inguine, in mattinata il portiere è stato escluso dalla lista dei convocati e in queste ore si sottoporrà a una risonanza. Donnarumma dovrà quindi rimandare l'appuntamento con la sua presenza numero cento nel Milan. Contro l'Inter, al suo posto, è probabile che giochi Marco Storari più che il fratello Antonio Donnarumma. È stato inoltre aggregato al gruppo il portiere della Primavera rossonera Matteo Soncin.