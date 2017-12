Coppa Italia: Milan Inter 1-0, rossoneri in semifinale

Il Milan si qualifica per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter 1-0 ai supplementari in una partita dei quarti di finale, giocata al Meazza. I rossoneri affronteranno al prossimo turno la Lazio, in una sfida andata e ritorno.

IL GOL



Al 105' del primo tempo supplementare Cutrone realizza su magico assist in area di Suso



Ululati razzisti contro Kessie da Curva Inter - Ululati razzisti dalla Curva Nord dell'Inter nei confronti di Franck Kessie al 93' del derby di Coppa Italia. Il centrocampista del Milan era rimasto a terra dopo uno scontro di gioco per un problema alla schiena.

Joao Mario sostituito, esce tra fischi - Esce fra i fischi il centrocampista dell'Inter Joao Mario al momento della sostituzione al 22' del secondo tempo del derby di Coppa Italia. Luciano Spalletti lo ha richiamato in panchina, preferendogli Borja Valero, dopo averlo schierato titolare ad un mese di distanza dall'ultima volta. I tifosi nerazzurri non hanno apprezzato la prestazione del portoghese che ha sbagliato un'occasione clamorosa al 15' della ripresa: sponda di Icardi di testa e Joao Mario, da due passi, calcia addosso ad Antonio Donnarumma, bravo a restare in posizione fino all'ultimo.

Emergenza Milan, debutta Antonio Donnarumma - Emergenza portieri nel Milan, che nel riscaldamento prima del derby coppa Italia ha perso per un problema fisico Marco Storari, scelto per sostituire Gianluigi Donnarumma, a sua volta fermato alla vigilia da un infortunio all'inguine, ma comunque in panchina. A giocare titolare contro l'Inter, nella sfida che vale un posto nella semifinale di coppa Italia, debutterà dunque titolare Antonio Donnarumma, ingaggiato in estate con un milione di euro all'anno di stipendio, quando il fratello minore Gianluigi ha rinnovato il contratto.