Commercio: Milano, 2 mln su scuola 4.0

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Due milioni di euro per riqualificare e valorizzare il polo formativo della Confcommercio milanese, il Capac Politecnico del commercio e del turismo e la Scuola superiore di commercio, turismo, servizi e professioni. Lo prevede l'Accordo promosso dal Comune di Milano e sottoscritto con Regione Lombardia, Fondazione Capac e Associazione Scuola Superiore. L'accordo mira ad attuare, entro fine 2018, il progetto 'VivaioLavoro', col completo adeguamento delle sedi di Capac e Scuola in viale Murillo. Previsti l'ammodernamento degli spazi interni con riqualificazione di aule e laboratori, la creazione di coworking e spazi incubatore d'impresa, la completa digitalizzazione per una formazione 4.0, oltre ad interventi di miglioramento strutturali anche per le parti esterne degli edifici. Per il finanziamento complessivo dei lavori Regione Lombardia interverrà con 1 milione di euro, il Comune di Milano con 500mila euro, Fondazione Capac e Associazione Scuola Superiore con 500 mila euro.