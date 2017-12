Capello: 'Bonucci non sa difendere'

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Niente mezze frasi, ma parole come pietre. Fabio Capello, intervenendo a Sky Sport, ha parlato del momento poco propizio del Milan, squadra con la quale ha vinto quattro scudetti (di cui tre di fila) e del mercato del club rossonero, definendo gli acquisti estivi delle "mezze tacche".

Capello, che attualmente allena i cinesi dello Jiangsu Suning, ha pure detto la sua su Leonardo Bonucci, arrivato dalla Juve in cambio di 42 milioni. "Se parliamo di difensori che impostano - ha ammesso 'Don Fabio' - Bonucci è il migliore in Italia. Con il pallone tra i piedi, lo metto tra i primi tre al mondo. Ma c'è un però: Bonucci non sa difendere, ha grandi problemi in questo fondamentale. La Juve per lui era l'ambiente ideale, nella difesa a tre si trovava alla perfezione, mentre a quattro sta faticando molto".