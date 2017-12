Ricerca,mostra su chi ha scelto l'Italia

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Hanno scelto di far ricerca in Italia, una mostra fotografica racconta la loro storia in una rassegna, 'Cervelli Permanenti', che riapre il 2 gennaio nella Galleria dell'Aula Magna dell'Università di Milano-Bicocca.

Quattordici ricercatori dell'Università, a rappresentare tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, sono i protagonisti di un viaggio per immagini dedicato all'importanza della ricerca. Un racconto di innovazione e di scoperte, volti di uomini e di donne che stanno contribuendo a fare la storia di Milano-Bicocca. 'Cervelli Permanenti' è un progetto fotografico dedicato al mondo della scienza, ai suoi protagonisti e alla sua missione più alta: contribuire all'evoluzione della società. Ma è anche un modo per accendere i riflettori su chi ha scelto di far ricerca in Italia. La mostra, inaugurata il 21 novembre, resterà aperta fino al 9 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 presso l'Edificio U6, piazza dell'Ateneo Nuovo 1. La visita è ad accesso libero e gratuito.