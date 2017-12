Milan: Gattuso,derby una finale mondiale

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - Per il Milan il derby di domani nei quarti di finale di Coppa Italia "in questo momento è come una finale di Coppa del Mondo". La vede così Rino Gattuso, campione del mondo 2006 e ora in cerca di una via d'uscita dalla crisi alla guida dei rossoneri. "La partita di domani può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati, ne sono sicuro" ha spiegato l'allenatore a Milan TV.