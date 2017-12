Basket: serie A, Milano-Brescia 74-71

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 26 DIC - E' Milano che fa suo Il piatto forte di Santo Stefano del campionato di basket, battendo la capolista Brescia 74-71. Sembrava in ginocchio (63-69 al 37') dopo aver dilapidato 15 punti di vantaggio (37-22) ma è riuscita a ribaltare la gara contro con un parziale di 11-0. "Esco arrabbiato e rammaricato - spiega il coach della Germani, Andrea Diana - ma abbiamo dimostrato di essere competitivi". Una gara con intensità da playoff, emergono le qualità emozionali prima che tecniche: l'aggressività di Moss cambia faccia alla difesa di Brescia (tiene Milano a 29 punti nella ripresa) che in attacco si aggrappa a Hunt (16 punti), Landry (15) e Moore (13 e 9 rimbalzi), l'orgoglio di Cinciarini e Pascolo (che regala il sorpasso con una rubata e il canestro in contropiede) smuove il talento di Goudelock (13, decisivo con gli ultimi 4 tiri liberi) dopo l'avvio straripante di Theodore (19 ma 13 nel solo primo quarto). "L'abbiamo vinta - ammette Pianigiani, coach di Milano - quando non avevamo più energie".