Gli auguri del Questore ai poliziotti in servizio a Natale

I poliziotti della Questura di Milan, nell'atmosfera della 'Santa Notte' di Natale, ieri hanno simbolicamente accompagnato il Bambinello nella culla del presepe di via Fatebenefratelli 11 alla presenza del Questore e hanno partecipato alla Santa Messa celebrata nella Centrale Operativa dal Cappellano don Gianluca Bernardini. Il Questore ha fortemente voluto questo momento di preghiera e aggregazione e dalla Sala operativa ha augurato via radio ai colleghi delle pattuglie in servizio un sereno Natale ricordando a tutti che in Polizia "non si è mai soli".