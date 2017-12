Clochard Como, flash mob in piazza

(ANSA) - COMO, 24 DIC - Hanno intonato la canzone di Enzo Jannacci 'El purtava i scarp del tennis', dedicata proprio ai 'barbun', le centinaia di persone che hanno partecipato oggi, in piazza Duomo a Como, al flash mob organizzato per protestare contro l'ordinanza del sindaco Mario Landriscina che vieta ai senzatetto, per il rispetto del decoro cittadino, di bivaccare nelle strade del centro cittadino. "Ma il decoro è aiutare gli altri" ha commentato una cittadina che ha partecipato all'iniziativa nata spontaneamente attraverso un tamtam sui social network, dove non sono mancati anche post di ironica denuncia come quello di Sam Corbett: "Como, comune declochardizzato e deumanizzato".