Milan, tregua tra tifosi e Donnarumma

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - E' pace, o quanto meno tregua fra il tifo del Milan e Gianluigi Donnarumma. Gli applausi hanno coperto i fischi quando il portiere è tornato sul prato di San Siro a dieci giorni dalla serata da incubo in cui è stato pesantemente contestato dai tifosi, in particolare dagli ultrà della Curva Sud, dopo le ricostruzioni sulla presunta "violenza morale" denunciata dal giocatore al momento della firma del rinnovo di contratto. "Non ho mai detto né scritto di aver subito violenza morale quando ho firmato il contratto", aveva chiarito l'indomani della sfida di coppa Italia con il Verona lo stesso Donnarumma che oggi, entrando in campo per la partita contro l'Atalanta, ha battuto le mani in direzione della Curva ed è stato per lo più ricambiato, anche al momento della lettura delle formazioni, quando gli applausi hanno nettamente prevalso sui fischi.