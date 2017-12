L'Inter perde a Sassuolo, è crisi

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Natale amaro per le squadre milanesi: l'Inter perde con il Sassuolo 1-0 e il Milan viene battuto 0-2 al Meazza dall'Atalanta.

Per i nerazzurri è la seconda sconfitta consecutiva dopo la il tracollo in casa con l'Udinese della scorsa settimana. A segnare il gol vittoria, al 34' del primo tempo, è stato Falcinelli. L'Inter ha attaccato per gran parte del match senza mai trovare il gol. Capitan Icardi ha sciupato la più ghiotta delle occasioni facendosi parare un rigore a inizio ripresa. "Sono ancora più convinto che questa squadra sappia quello che deve fare - ha commentato Spalletti - perché al di là delle sconfitte ho visto delle prestazioni".

Dopo cinque giorni di ritiro il Milan viene invece sconfitto e sommerso di fischi a San Siro, dove fa festa l'Atalanta che vince lo scontro diretto per 2-0 con le reti di Cristante e Ilicic. Al termine della partita i calciatori rossoneri sono stati sonoramente contestati dal pubblico, con la Curva Sud che esortava senza mezzi termini i giocatori a tirare fuori gli attributi, invitando l'allenatore Rino Gattuso a "rompergli il c...". Il Milan ha conquistato appena 5 punti nelle ultime 6 giornate di campionato.

Tra le squadre lombarde sorride dunque solo l'Atalanta, ora al sesto posto in campionato insieme alla Sampdoria. "Questo gruppo mi dà enormi soddisfazioni" ha detto il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini. "Per noi questo è un grande successo, per la classifica e perché dà ulteriore valore al nostro momento, che è davvero buono".