Inter: Ausilio,difficile migliorare rosa

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Non penso che Spalletti avesse bisogno di essere rassicurato dalla proprietà: noi stiamo lavorando bene, siamo sempre presenti. La nostra squadra è già forte ed è difficile migliorarla: se si presenteranno delle opportunità le valuteremo". Così il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, parla delle possibilità di mercato dei nerazzurri. "Pastore fantacalcio per noi? Non c'è stato mai nulla che non sia stata semplice stima per un grande giocatore - ha spiegato Ausilio -, come c'è per molti altri. Non abbiamo intenzione di smantellare una rosa che sta facendo benissimo da sei mesi a questa parte. Il gruppo viene prima di ogni cosa e questo gruppo va d'accordo: questa è una forza che va al di là del singolo giocatore, quindi interverremo solo se saremo sicuri di migliorare la squadra e non inficiare questo spirito che si è creato. Joao Mario? Sono convinto che sarà una risorsa importante, finora è stato sfortunato con gli acciacchi fisici".