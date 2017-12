Gattuso: 'Merito più vaffa... dei giocatori'

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "A chi ci vede diamo la sensazione di essere una banda, ci mancano solo gli strumenti musicali… Tutto questo in allenamento non lo vedo, altrimenti sarei già andato a casa". Così Rino Gattuso dopo la debacle del Milan con l'Atalanta. "I vaffa... li merito più io che i giocatori, sono il capitano della barca - aggiunge il tecnico rossonero - faccio io le scelte, senza pressioni. Io non darò mai le dimissioni, sono a disposizione della società. Solo due situazioni non devono succedere: che i giocatori facciano il contrario di quello che dico, e non voglio essere un peso".