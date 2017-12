Gattuso: 'Dimissioni? Il problema non sono io'

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Stiamo sempre a cercare di spiegare perché gli episodi ci condannano, ma questi episodi sfavorevoli ce li andiamo a cercare commettendo degli errori. Quando dico che non siamo una squadra lo tocco con mano: nei momenti di difficoltà non riusciamo a reagire, è un dato di fatto". Dai microfono di Premium Sport, Runo Gattuso si sfoga dopo il Ko casalingo con l'Atalanta. Ora pensa di dimettersi? "Dimissioni? Se pensassi che il problema sono io, se vedessi che i giocatori non mi seguono...Ci manca fame, malizia, cattiveria".