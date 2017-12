Da Polizia 400 kg alimenti a Casa Carità

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Il questore di Milano, Marcello Cardona, con i poliziotti della Questura e del Commissariato Villa San Giovanni ha fatto visita alla Casa della Carità per lo scambio degli auguri di Natale con i ragazzi e tutti gli ospiti presenti. In occasione dell'iniziativa benefica, il questore ha consegnato a don Virginio Colmegna una donazione di quattro quintali di alimenti di prima necessità da devolvere ai più bisognosi forniti con la collaborazione di un noto pastificio italiano che ha messo a disposizione pasta, pane confezionato, biscotti e sughi pronti. Don Colmegna ha ringraziato tutti i poliziotti della Questura di Milano per il gesto generoso ritenendolo un messaggio di coesione sociale e di sentita collaborazione.