Trenord, 153 corse tra Italia e Svizzera

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - La realizzazione degli 8 Km di ferrovia che collegano Arcisate (Varese) a Stabio (Svizzera) consente a Trenord di introdurre con la partecipata Tilo (50% Ferrovie Federali Svizzere), a partire dal prossimo 7 gennaio, le linee S40 Como-Mendrisio-Varese, estesa a Malpensa da giugno, ed S50 Varese-Mendrisio-Lugano-Bellinzona, portando a 153 i treni che ogni giorno collegano l'Italia con la Svizzera Italiana. Il servizio transfrontaliero - spiega Trenord - si arricchirà di 82 treni giornalieri per un totale 122 corse nei giorni feriali e 92 nei festivi, a cui vanno aggiunte le 31 relazioni della S11 che collega Milano a Chiasso. Sulla linea S40 le corse saranno 36, mentre sulla S50 ce ne saranno 30, con l'aggiunta di 15 corse per la S10 Bellinzona-Chiasso-Albate Camerlata e la riapertura della linea Varese-Porto Ceresio. Per spostarsi tra Lombardia e Canton Ticino sono previsti biglietti e abbonamenti transfrontalieri.