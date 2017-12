Trapianto menisco con organo cadavere

(ANSA) PAVIA, 22 DIC - Per la prima volta al Policlinico San Matteo di Pavia è stato effettuato un trapianto di menisco con organo prelevato da cadavere. L'intervento chirurgico su una paziente di 17 anni, residente nel milanese. La ragazza è già stata dimessa. L'organo è stato prelevato da un cadavere conservato alla Banca del Tessuto del Gaetano Pini di Milano. L'intervento, che si realizza in pochi altri centri italiani, è stato effettuato e diretto da Giacomo Zanon, chirurgo della "squadra" di Franco Benazzo, direttore dell'Ortopedia. "La ragazza - spiega Benazzo - aveva subito 18 mesi prima circa, una asportazione completa del menisco laterale". "L'unica possibilità di non condannare il comparto laterale all'artrosi in età giovanile - ricorda Zanon - è stato quello di inserire nuovamente l'ammortizzatore esterno, cioè un nuovo menisco, prelevato da cadavere dalla banca del tessuto dell'ospedale Pini". "L'intervento - continua - si è svolto completamente in artroscopia, è durato circa 2 ore ed è perfettamente riuscito".