Sophia Loren con Bocelli a Miami per Msc

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Inaugurazione in chiave italiana a Miami con Sophia Loren e Andrea Bocelli per Seaside, la nuova nave del gruppo Msc, che opererà nel Mar dei Caraibi: per la serata inaugurale l'attrice-simbolo dell'Italia nel mondo, madrina di tutte le navi battezzate da Msc Crociere, ha tagliato il nastro per il tradizionale lancio della bottiglia, mentre Bocelli è salito sul palco insieme a 30 bambini di Voice of Haiti, coro di alunni delle scuole haitiane. Per l'occasione Msc Crociere e la Andrea Bocelli Foundation (Abf) hanno annunciato una partnership: ogni dollaro donato a bordo di una Msc andrà alla Fondazione, che lo utilizzerà a favore di progetti umanitari per i bambini di Haiti. Msc ha anche annunciato una nuova partnership con Joe Bastianich. Alla serata inaugurale presenti tra gli altri la leggenda del football americano Dan Marino, dei Miami Dolphins, e Ricky Martin.(ANSA).