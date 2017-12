Natale, in viaggio 15/16 milioni di italiani

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Sono un grande esercito gli italiani pronti a mettersi in viaggio per Natale e Capodanno: tra i 15 e i 16 milioni e mezzo secondo una ricerca della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, (prossima edizione a fieramilanocity e MiCo da domenica 11 a martedì 13 febbraio prossimi) elaborando i dati di Federalberghi, Confesercenti e Tci. Oltre un terzo - il 33,3% (in aumento dal 29,2% dello scorso anno) - si permetterà una vacanza lunga, che comprende sia Natale sia Capodanno. La media generale per Natale è invece di un viaggio di 3,9 giorni. Il periodo preferito per partire è Capodanno (47%), quando la vacanza media durerà 6 giorni. Mete preferite Trentino-Alto Adige (25%), Veneto, Toscana, Lombardia e Liguria. Con predilezione per luoghi d'arte (41%) e le località montane (31%). Fuori dai confini il 29% dei viaggiatori italiani. Le mete già gettonate quest'anno sono la Spagna (12%), Francia (11%) e Austria (7%).