Natale, 7 dolci su 10 fatti in casa

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Altro che pandoro e panettone: per 7 italiani su 10 il Natale si festeggerà con dolci fatti in casa, primi su tutti la torta Sacher e i biscotti al cioccolato. A rilevarlo è uno studio che ha coinvolto 3.500 italiani e 30 maestri pasticceri, per capire cosa porteranno in tavola gli italiani.

Secondo l'indagine, condotta in occasione del lancio di Perugina GranBlocco, "gli italiani preferiscono preparare i dolci con le proprie mani perché sono uno dei simboli dell'armonia familiare (68%) e del relax con le persone che si amano". Altri motivi sono "la volontà di rafforzare il legame con gli amici (57%), la creatività (44%) e la spensieratezza (39%) che solo la preparazione di queste ricette possono trasmettere".

Subito dietro Sacher e biscotti, nella top ten dei dolci più cucinati ci sono i classici dolcetti a tema natalizio (44%), il tiramisù (38%) e la cheesecake (33%), sia nella versione alla frutta che in quella al cioccolato, ma non mancano la classica crostata (16%) e la torta di mele (12%).