Morta donna che perse bimbo dopo scontro

(ANSA) - SONDALO (SONDRIO), 22 DIC - E' morta nella notte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) Jennifer Bertolina, la donna incinta di Valfurva rimasta gravemente ferita ieri nello scontro fra la sua auto e il furgone guidato da un albergatore di Livigno sulla strada del Foscagno, in Alta Valtellina. I medici avevano subito tentato di salvare il bimbo che aveva in grembo, con un cesareo disperato e purtroppo non riuscito per la fragilità della creatura al quinto mese. Poi anche lei è deceduta.

Sull'incidente indaga la Polizia Locale di Livigno che, su disposizione della Procura di Sondrio, ha posto sotto sequestro i mezzi avviando, inoltre, una serie di accertamenti sulle condizioni della strada.