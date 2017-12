Lavoratori Gdo in corteo a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Centinaia di lavoratori delle catene della grande distribuzione hanno sfilato in corteo per le strade di Milano per chiedere il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da quattro anni, e migliori condizioni di lavoro. Lo sciopero è stato promosso da Cgil, Cisl e Uil e coinvolge i lavoratori delle aziende associate a Federdistribuzione, in corteo ci sono ad esempio i lavoratori di Ikea, di Carrefour di Auchan. "Il mancato rinnovo del contratto nazionale - ha spiegato Luigino Pezzuolo, segretario generale della Fisascat Cisl milanese al termine del corteo in piazza della Scala - sta provocando un grave danno economico e contributivo ai lavoratori. Le aziende chiedono continuamente più flessibilità per tenere sempre aperti i punti vendita, con turni che rendono difficoltoso conciliare la vita privata con quella lavorativa, ma non vogliono dare nulla in cambio. Tutto ciò è inaccettabile". I lavoratori sono arrivati in piazza con dei cartelli con la scritta 'Niente regali, vogliamo diritti!'.