Ferrovie: al via Arcisate-Stabio

(ANSA) - INDUNO OLONA (VARESE) 22 DIC - Il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha inaugurato insieme alla presidente della Confederazione Elvetica Doris Leuthard la linea ferroviaria che collega Arcisate (Varese) a Stabio (Svizzera), la "prima tratta transfrontaliera - ha commentato l'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentile - costruita da oltre un secolo". Al taglio del nastro anche il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. I sindaci dei comuni interessati e il presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino Emanuele Bertoli. Con i suoi 8 Km di sviluppo la linea, costati 260 milioni, collega il Canton Ticino con la provincia di Varese, consente di percorrere la tratta da Varese a Mendrisio in meno di mezz'ora e di collegare Como a Varese, tratta disattiva dagli Anni Cinquanta, in circa 40 minuti.

Inaugurando l'opera Delrio ha affermato che "non abbiamo scelto noi di vivere a Sud delle Alpi, ma possiamo far sì che le Alpi non siano più un ostacolo".